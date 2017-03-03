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03 марта 2017
14:26:30

В России появится ГОСТ на туруслуги для пенсионеров

Им будут предлагать номера повышенной комфортности, а экскурсии - с учетом возрастных особенностей. Пожилым путешественникам предложат специальные маршруты, где через каждый час пути будет привал, а у проводника -  кнопка экстренной связи.

Как сообщили «МК» в Росстандарте, новый стандарт вступит в силу с 1 сентября. Новый стандарт коснется женщин старше 55 лет и мужчин от 60. Заключив договор о такой услуге, пожилой человек может рассчитывать, что его поселят в гостинице с лифтом, в номере обязательно будет кондиционер, а на экскурсиях - присутствовать медик.

ГОСТ предусматривает требования к персоналу туристских и экскурсионных организаций. Работать с пожилыми должны те люди, которые обладают выдержкой и спокойствием.

 

Источник Маяк




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