Филиал детского лагеря «Артек» будет построен в Приморье. Об этом рассказал врио губернатора региона Андрей Тарасенко. По словам главы края, предварительные договоренности о создании филиала лагеря на дальневосточной земле уже достигнуты.
Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», - заявил Тарасенко.
Он отметил, что место для строительства приморского «Артека» подберут в Хасанском районе. Лагерь расположится на площади около четырех гектаров.
Глава Хасанского района Сергей Овчинников пообещал, что земля будет найдена, пишет Газета.ру.
Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...
На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...
Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...
Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...
Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО
Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...
Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...