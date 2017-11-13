Филиал детского лагеря «Артек» будет построен в Приморье. Об этом рассказал врио губернатора региона Андрей Тарасенко. По словам главы края, предварительные договоренности о создании филиала лагеря на дальневосточной земле уже достигнуты.

Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», - заявил Тарасенко.

Он отметил, что место для строительства приморского «Артека» подберут в Хасанском районе. Лагерь расположится на площади около четырех гектаров.

Глава Хасанского района Сергей Овчинников пообещал, что земля будет найдена, пишет Газета.ру .