слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
13 ноября 2017
09:44:17

В России появится филиал лагеря "Артек"

Филиал детского лагеря «Артек» будет построен в Приморье. Об этом рассказал врио губернатора региона Андрей Тарасенко. По словам главы края, предварительные договоренности о создании филиала лагеря на дальневосточной земле уже достигнуты.

Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», - заявил Тарасенко.

Он отметил, что место для строительства приморского «Артека» подберут в Хасанском районе. Лагерь расположится на площади около четырех гектаров.

Глава Хасанского района Сергей Овчинников пообещал, что земля будет найдена, пишет Газета.ру.




Последние новости Тольятти

13 ноября
19:08
Тольяттинский микрорайон проведёт день без газа

Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...

13 ноября
13:52
В Тольятти продолжают поступать новые троллейбусы

На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...

13 ноября
13:20
Путин может заявить о своём участии в выборах в декабре

Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...

13 ноября
12:20
Не платить невыгодно. Выгодно все-таки платить

Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...

13 ноября
12:09
Очередное сообщение о добытом гиганте распространили СМИ

Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО

13 ноября
12:06
У главы Тольятти появился новый зам

Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...

13 ноября
11:56
Инспекторы ГИМС призывают любителей осенней рыбалки к осторожности

Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+