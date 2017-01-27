К 2022 году. Она поможет обеспечить независимый мониторинг деятельности правоохранительных органов, пишет газета "Ведомости " со ссылкой на начальника управления правовой статистики Генпрокуратуры Олега Инсарова. Стоимость такой базы составит от 9 до 11 млрд руб.

Сейчас она находится на согласовании в правительстве. Предполагается, что с помощью этого сервиса каждый гражданин сможет подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела в режиме онлайн.

До сих пор система учета базируется на устаревших технологиях: на дела заводят бумажные карточки, которые должны заполняться от руки.