К 2022 году. Она поможет обеспечить независимый мониторинг деятельности правоохранительных органов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления правовой статистики Генпрокуратуры Олега Инсарова. Стоимость такой базы составит от 9 до 11 млрд руб.
Сейчас она находится на согласовании в правительстве. Предполагается, что с помощью этого сервиса каждый гражданин сможет подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела в режиме онлайн.
До сих пор система учета базируется на устаревших технологиях: на дела заводят бумажные карточки, которые должны заполняться от руки.
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