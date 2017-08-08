Работа протоиерея Павла Хондзинского о русском богословии XVIII века получила данную степень после внесения теологии в список наук, по которым возможна защита кандидатских.
Как заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, теология – это «признанная во всем мире» отрасль знания, поэтому присуждать богословам альтернативные учёные степени по философии, социологии и другим наукам было неправильной практикой.
Источник НСН
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