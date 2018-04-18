Как рассказал представитель РФПЛ Александр Мейтин, при входе на стадион все будут проходить трехступенчатую систему досмотра – при входе в чистую зону, затем на сам стадион, и непосредственно перед входом в чашу стадиона. Мейтин подчеркнул, что организаторы делают все возможное для того, чтобы исключить пронос на трибуны запрещенных вещей.

Чиновник также рассказал, что в рамках подготовки к чемпионату ведется работа со странами-участницами. В частности, Россия получает от них списки болельщиков-хулиганов, которые затем будут использоваться для создания так называемых бан-листов. Лица, попавшие в эти списки, не смогут получить паспорта болельщика, а стало быть, не смогут и попасть на стадион.