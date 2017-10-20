Участникам их выдавать больше не будут, а данные для страховщиков начнут вписывать в документы, оформляемые инспекторами на месте аварии. Информация, необходимая гражданам по закону об ОСАГО и нормативным актам ЦБ РФ о ДТП, сократится до строчки в протоколе, пишет «Коммерсант». Без данных о происшествии страховая компания имеет право отказать в приеме документов на компенсацию.