Участникам их выдавать больше не будут, а данные для страховщиков начнут вписывать в документы, оформляемые инспекторами на месте аварии. Информация, необходимая гражданам по закону об ОСАГО и нормативным актам ЦБ РФ о ДТП, сократится до строчки в протоколе, пишет «Коммерсант». Без данных о происшествии страховая компания имеет право отказать в приеме документов на компенсацию.
Авария произошла сегодня днем
Так же, как и их производителей
Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе
Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы
Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале
Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан
Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения