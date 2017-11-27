С профессиональным праздником морских пехотинцев поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. «В 2016-2017 годах свыше 150 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи во всех широтах Мирового океана на боевых надводных кораблях всех классов и судах обеспечения ВМФ», — говорится в поздравлении главкома.
Адмирал выразил надежду, что морские пехотинцы будут и впредь совершенствовать свой профессиональные навыки, подтверждая высокий статус элиты Вооруженных Сил, которая способна выполнять задачи самого высокого уровня сложности.
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