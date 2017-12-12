Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон.
Глава тольяттинской Думы Дмитрий Микель по этому поводу пожелал тольяттинцам, чтобы они, руководствуясь возможностями, данными Основным законом, могли успешно осуществлять жизненные планы, направленные на благо семьи, малой родины, региона и всего российского государства.
Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00
Полиция региона помогла ей вернуть ребенка
ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской
В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта».
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