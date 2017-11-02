Как сообщает ТАСС, в этом году получить дополнительное образование в московском «Серебряном университете» смогут более с 2,5 тысяч пенсионеров. Для желающих предлагаются бесплатные общеразвивающие программы на пяти факультетах: гуманитарном, здоровья и безопасности, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, а также психологической поддержки личности. Помимо этого университет предлагает программы профессиональной подготовки нянь.
Источник НСН
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