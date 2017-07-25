Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, плату начнут взимать с 1 мая следующего года. Так, в Алтайском крае с путешественников будут брать по 30 рублей в сутки. При этом сбор будут взимать лишь на территории Белокурихи. Таким образом за год удастся привлечь порядка 50 млн рублей.

В Крыму потенциальный доход за пятилетний период оценили в 16 млрд рублей. При этом сумма курортного сбора там будет составлять от 25 до 35 рублей. Планируется, что туристы будут платить за все дни сразу, в начале отдыха. В Краснодарском крае сбор составит от 20 до 30 рублей в день, в Ставропольском — от 30 до 50.

В Севастополе от взимания налога отказались.