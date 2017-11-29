Как сообщили в правительстве, сумма ежемесячных выплат не изменится, она будет такой же, как и в последние два года. Гражданин, получивший официальный статус безработного сможет получить минимум 850 рублей, максимум — 4900.

По данным Минтруда, в период с 25 октября по 1 ноября 2017 безработных стало больше, сейчас их 710 050 человек. В Тольятти, по данным на 24 ноября, зарегистрированы 5072 человека, нуждающихся в работе.

Напряженность на рынке труда составляет 1 человек на 1 вакансию, большинство из которых – рабочие специальности.