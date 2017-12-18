Сегодня в «Российской газете» опубликовано постановление СФ о назначении выборов президента на 18 марта. У претендентов есть 90 дней на официальную процедуру выдвижения на съездах или получение поддержки на собраниях групп избирателей, сбор подписей, агитационную работу и дебаты в СМИ.

Сегодня Центризбирком утвердит план предстоящей кампании. По словам глава ЦИК Эллы Памфиловой, желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин.

По опросам ВЦИОМ, которые были проведены в конце ноября — начале декабря, он остается абсолютным лидером по рейтингу доверия граждан.