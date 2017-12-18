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18 декабря 2017
07:26:30

В России официально стартовала президентская избирательная кампания

Сегодня в «Российской газете» опубликовано постановление СФ  о назначении выборов президента на 18 марта. У претендентов есть 90 дней на официальную процедуру выдвижения на съездах или получение поддержки на собраниях групп избирателей, сбор подписей, агитационную работу и  дебаты в СМИ.

Сегодня Центризбирком утвердит план предстоящей кампании. По словам глава ЦИК Эллы Памфиловой, желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин.

По  опросам ВЦИОМ, которые были проведены в конце ноября — начале декабря, он остается абсолютным лидером по рейтингу доверия граждан.




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