Сегодня в «Российской газете» опубликовано постановление СФ о назначении выборов президента на 18 марта. У претендентов есть 90 дней на официальную процедуру выдвижения на съездах или получение поддержки на собраниях групп избирателей, сбор подписей, агитационную работу и дебаты в СМИ.
Сегодня Центризбирком утвердит план предстоящей кампании. По словам глава ЦИК Эллы Памфиловой, желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин.
По опросам ВЦИОМ, которые были проведены в конце ноября — начале декабря, он остается абсолютным лидером по рейтингу доверия граждан.
Такое требование содержится в поправках Минздрава в закон о качестве и безопасности продуктов
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ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».