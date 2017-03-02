На этой теме Совет Федерации намерен остановиться на ближайшем Круглом столе в марте. Как пояснил председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский, таким образом государство хочет простимулировать рост численности населения.

При этом в Удмуртии за первого ребёнка молодым семьям готовы выплачивать до 50 тысяч рублей, а в Башкирии и того больше - 300 тысяч.