Это предложение Русской православной церкви. Люди не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. Сам он заметил, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе, когда два года служил в армии.
В ряде российских регионов, как говорят эксперты, уже запрещено употребление мата в общественных местах. Так, в частности, сделали в Белгородской области. Кроме того, ругань могут расценить как мелкое хулиганство и наказывать на сумму от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.
Источник Эхо Москвы
Извращенца осудили за 64 преступления
Такое разрешение военные страны получили от кабмина
Регулятор подписал соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет.
Температура - от нуля до 3 мороза
Это было фасованное безе
Жительница областной столицы пересекала проезжую часть в неположенном месте
Инцидент произошел в четверг, 29 декабря,