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30 декабря 2016
14:57:40

В России нужно ввести штрафы за мат в общественных местах

Это предложение Русской православной церкви. Люди не должны осквернять свою жизнь и  окружающий мир словами, которые произносить не  подобает, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. Сам он заметил, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе, когда два года служил в армии.

В ряде российских регионов, как говорят эксперты, уже запрещено употребление мата в общественных местах. Так, в частности, сделали в Белгородской области. Кроме того, ругань могут расценить как мелкое хулиганство и наказывать на сумму от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Источник Эхо Москвы




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