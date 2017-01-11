Интернет-пользователи бьются над загадкой "трехногой" девушки, фотография которой появилась на популярном форуме Imgur. Десятки тысяч посетителей сайта несколько дней пытались понять секрет оптической иллюзии, но большинство участников дискуссии так и не поняли, в чем дело, сообщает Independent

На опубликованном ниже фото запечатлена "трехногая" девушка. Его загрузил на Imgur пользователь с ником AMassiveTRexHoldingaBaby, написавший, что он "целую минуту" изучал снимок, прежде чем его "мозг понял, в чем разгадка".

Фото: vesti.ru

Впрочем, большинство посетителей сайта оказались не столь сообразительны. Некоторые предположили, что девушка сидит на подушке, цвет которой сливается с ее колготками. Секрет снимка, однако, оказался на поверхности.

Однако если присмотреться, то видно, что у правой ноги девушка держит в руках вазу, которая сливается с ее коленями и платьем.