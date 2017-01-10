Эпидемия зафиксирована в Красноярском крае, республиках Хакасия и Башкирия. В школах Челябинской области продлен карантин.
В столичных заведениях из-за роста числа заболевших ограничили проведение массовых мероприятий. В Волжском после каникул не открылась ни одна школа.
Между тем, в Тольятти решено не продлевать зимние каникулы в школах. Тольяттинские школьники будут учиться завтра. Заболеваемость гриппом и ОРВИ у нас на доэпидемическом уровне, заявили в горадминистрации.
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