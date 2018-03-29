Роскачество завершило масштабное исследование стиральных средств. Эксперты выяснили, насколько качественно порошки отстирывают вещи, с какими видами пятен справляются и как влияют на здоровье человека. И если безопасность не вызвала нареканий экспертов, то вопрос потребительских характеристик и прямого назначения порошков – т. е. избавления от пятен, стал камнем преткновения отрасли и потребителей. Есть ли на рынке порошок, который справляется со всеми видами пятен – в исследовании Роскачества.

В веерное исследование Роскачества вошел 31 бренд стирального порошка. Это, в том числе, Ariel, Tide, Persil, Amway, Bimax, Meine Liebe, Sarma, Sorti, Burti COLOR, «Аист», «Биолан», «Миф», «Обычный порошок», «Пемос». Большая часть порошков (22) произведена в России, остальные – в Германии, Австралии, Республике Беларусь, Бельгии, Дании, США и Южной Корее. В лучших испытательных центрах страны эксперты проверили все товары по 30 параметрам качества и безопасности, включая возможности отстирывания разных видов пятен, влияние на ткань, а также негативное воздействие на здоровье человека.

Как показали результаты исследования, формально ни одного нарушения законодательства выявлено не было. Однако эксперты сделали вывод, что большинство порошков не предназначены для отстирывания пятен, а призваны лишь «освежить» белье. Так, Роскачество не нашло универсального средства, которое бы идеально справлялось со всеми видами пятен, не влияя при этом на ткань. По итогам исследования Роскачество составило детальную таблицу и рейтинг по каждым конкретным видам пятен, чтобы потребитель мог выбрать средство исходя из личных предпочтений.

Лучшими из лучших по общему баллу были признаны стиральные порошки для цветного белья двух марок – «Аист» и Burti COLOR. Они соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Худшими стали стиральные порошки «Зифа» и экологичные Garden Eco и Molecola. Это может быть связано с «экологичностью» средств – чем меньше химических компонентов в порошке, тем хуже отстирывающая способность средства.

Про безопасность

По результатам исследования, ни один образец не оказывает раздражающего действия на кожу и слизистую глаз при рекомендованном на упаковке режиме применения, не вызывает аллергии и интоксикации при вдыхании частиц порошка или при их попадании в желудок, а также не нарушает обмена веществ при попадании в кровь через кожу. Т.е. если порошком не мыть руки, а пользоваться только по инструкции, вреда он не принесет. И все мифы о прямой опасности стирального порошка и входящих в него поверхностно-активных веществ (ПАВ, расщепляющих загрязнения и растворяющих их в воде) и фосфатов (снижают жесткость воды) не имеют никакого отношения к реальности.

Эксперты также проверили количество пыли в порошке, установив нормы – не более 3%. Во всех исследованных образцах этот показатель оказался ниже 1%. Гипотеза же о том, что эта пыль может нанести вред человеку, попадая в глаза и дыхательные пути, была проверена экспериментально и подтверждения не нашла.

В ходе исследования специалисты также проверили, сколько ПАВ остается на вещах после стандартных для машинной стирки трех циклов полоскания. Оказалось, что их количество не превышает допустимых Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями норм и не несет вреда для здоровья.

Общее качество стирки

Эксперты Роскачества оценили, насколько хорошо порошки отстирывают белковые загрязнения (например, кровь) и пигментно-масляные (например, масло, жир, пот). Выяснилось, что стиральные порошки в среднем удаляют пигментно-масляные загрязнения хуже, чем белковые: с белковыми загрязнениями отлично справились 25 порошков, а с жирными – только 11.

Идеально справились с жиром порошки «Аист», «Биолан», «Капель», «Обычный порошок», Bio Mio, Burti COLOR, Ecover, Free time, Frosch, Reflect и Sarma. А белковые загрязнения отлично удалили «Аист», «Биолан», «Миф», «Обычный порошок», «Пемос», «Рецепты чистоты», «Чайка», Amway, Ariel, Bimax, BioMio, Burti COLOR, Cj Lion Beat Drum, Deni, Dosia, Ecover, Free time, Frosch, Losk color, Meine Liebe, Persil, Reflect, Sarma, Sorti и Tide. Хуже всего с жиром справились Econel, Meine Liebe, «Луч автомат» и Garden eco.

Интересно, что по мнению отраслевых экспертов, «неспециальный» стиральный порошок и не должен отстирывать все виды пятен – это лишь маркетинговый ход и фактически – обман потребителя.

Тем не менее, эксперты Роскачества дополнительно протестировали, как моющие средства отстирывают красное вино, чернила и ржавчину. Выяснилось, что красное вино отлично отстирают Meine liebe и Sarma. С чернилами лучше всего справились порошки Meine liebe и Sarma, BioMio и Cj Lion Beat Drum, Amway и Burti COLOR. А ржавчину лучше других удаляют Persil и Burti color.

Влияние порошка на ткань

Проверили специалисты и влияние порошка на ткани. В результате после 25 стирок при температуре 40 °C в четырех случаях вещи посерели, в девяти – пожелтели, в семи – потеряли прочность по ширине, по длине или обоим параметрам сразу. А цвет в разной степени все вещи потеряли уже после 15 стирок (лучший результат – потеря цвета на 3 %, худший – на 14 %). Зато катышки на этих вещах не появились ни в одном из случаев. Лидерами «гонки» по этим параметрам стали «Обычный порошок», Deni, Losk color и Tide. Вещи, постиранные этими порошками, не посерели, не пожелтели, сохранили прочность и цвет (потеря цвета составила не более 5 %).

Пена

Специалисты также измерили уровень пены, образующейся при стирке в машинке – он не должен превышать по стандарту Роскачества 180 миллиметров (избыток пены ухудшает качество стирки). Не соответствуют этому требованию стиральные порошки «Зифа», «Рецепты чистоты», Sarma, Dosia, Reflect, «Миф», Free time, Ariel, «Обычный порошок», Sorti, Econel. Это не является нарушением, однако лишает их возможности претендовать на Знак качества.