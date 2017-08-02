Об этом президенту Владимиру Путину рассказала на встрече глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, хуже всего обстоят дела со специалистами первичного звена, особенно с офтальмологами, кардиологами и неврологами. В поликлиниках недостает терапевтов и педиатров.

В Минздраве планируют за 2 года ликвидировать недостаток медицинских кадров в стране. Скворцова подчеркнула, что важнейшим направлением работы министерства остается кадровое обеспечение отрасли.