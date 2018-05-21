Об этом сообщает Росконтроль. Специалисты ведомства проверили креветки, которые продаются в сетевых магазинах «Перекрёсток», «Ашан», «О'кей», «Карусель» и других.
— Сразу пять образцов оказались небезопасны. В креветках из магазинов "Перекрёсток", "Ашан" и "Карусель" содержание мышьяка в два раза превышает допустимые пределы, — рассказали в "Росконтроле". — В креветках из магазинов "О'кей" и "Виктория" его чуть меньше, но тоже больше норматива.
Как пояснила главный эксперт ведомства Ирина Аркатова, если регулярно есть продукты с мышьяком, его соединения будут накапливаться в организме, оказывая общетоксическое действие.
Источник Лайф
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