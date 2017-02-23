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23 февраля 2017
09:25:32

В России напечатали жилой дом

Он появился в городе Ступино Московской области..К строительству здания приступили в декабре прошлого года с помощью мобильного 3D-принтера. Строительство проходило на территории Ступинского завода ячеистого бетона. Печать самонесущих стен, перегородок и ограждающих конструкций здания длилась меньше суток. Чистое машинное время печати составило 24 часа. После завершения печати стеновых конструкций принтер извлекли из здания с помощью крана-манипулятора. Площадь отпечатанного здания — 38 кв. м.
 
Впервые в российской строительной практике дом был отпечатан целиком, а не собран из отпечатанных панелей, пишут "метеовести". Дизайн одноэтажного жилого дома необычный. Такой проект был выбран неслучайно, так как одна из главных целей строительства — продемонстрировать гибкие возможности оборудования и разнообразность доступных форм. Дом может быть любой формы, в том числе и привычной квадратной. Технология строительства-печати не имеет ограничений по дизайну возводимого здания, кроме действующих законов физики. Это позволяет говорить о новом фантастическом потенциале архитектурных решений.
 
Дом возводили в самое холодное время года. Зима добавила сложности для участников проекта, поскольку применение бетонной смеси, используемой в качестве «чернил» возможно только при температуре от 5˚С выше нуля, хотя само оборудование способно работать при температуре до минус 35˚С. Задачу решили с помощью установки крытого тента, где поддерживался необходимый температурный режим. Применение новых материалов, например геобетона, позволит печатать дома в любое время года.



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