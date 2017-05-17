Владимир Путин разрешил ФСБ изымать земельные наделы для госнужд. Президент подписал соответствующий указ, передаёт «Интерфакс». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По распоряжению Путина, Федеральная служба безопасности получает право «в пределах своих полномочий принимать решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд».