Не поздоровится и онлайн-казино. Банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить в их адрес деньги россиян. Как передает РБК, соответствующий законопроект Минфина одобрила правительственная комиссия. Обсуждение законопроекта на заседании правительства ожидается 16 февраля.
Теперь там можно получить национальное водительское удостоверение при замене и утрате (хищении), а также документ международного образца
Задержать нарушителя сотрудникам ДПС помогли активисты «Ночного патруля»
Завтра им вручат благодарственные письбма Центра Гражданской защиты населения
Уже известны три площадки, где горожан развлекут и накормят блинами 26 февраля
Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград
Возбуждено уголовное дело
Около часа ночи загорелись несколько строительных вагончиков на территории Радиоцентра