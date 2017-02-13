Не поздоровится и онлайн-казино. Банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить в их адрес деньги россиян. Как передает РБК, соответствующий законопроект Минфина одобрила правительственная комиссия. Обсуждение законопроекта на заседании правительства ожидается 16 февраля.