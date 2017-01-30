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30 января 2017
15:57:16

В России начинается эксперимент по маркировке лекарств

Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев пояснил, что этот документ дает старт механизму маркировки упаковок с лекарствами специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту  контрафактной продукции - отметил премьер.

Автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения этой лекарств от производителя до аптеки или больницы.

 

Источник Маяк




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