Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.
Медведев пояснил, что этот документ дает старт механизму маркировки упаковок с лекарствами специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту контрафактной продукции - отметил премьер.
Автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения этой лекарств от производителя до аптеки или больницы.
Источник Маяк
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