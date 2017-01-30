Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Медведев пояснил, что этот документ дает старт механизму маркировки упаковок с лекарствами специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту контрафактной продукции - отметил премьер.