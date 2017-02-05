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05 февраля 2017
09:05:38

В России начинается активность кандидатов в президенты

Сразу несколько партий объявили о начале предвыборной кампании.

"Яблоко" выдвинуло на президентские выборы Григория Явлинского, ЛДПР - Владимира Жириновского, от КПРФ Геннадий Зюганов. Также накануне открыл свой предвыборный президентский штаб в Петербурге Алексей Навальный.

Выборы президента России будут скучными и предсказуемыми, сказал в интервью «Эху Москвы» политолог, зам. директора «Центра Политических технологий» Алексей Макаркин. Напомним, они должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года.

 




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