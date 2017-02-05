Сразу несколько партий объявили о начале предвыборной кампании.
"Яблоко" выдвинуло на президентские выборы Григория Явлинского, ЛДПР - Владимира Жириновского, от КПРФ Геннадий Зюганов. Также накануне открыл свой предвыборный президентский штаб в Петербурге Алексей Навальный.
Выборы президента России будут скучными и предсказуемыми, сказал в интервью «Эху Москвы» политолог, зам. директора «Центра Политических технологий» Алексей Макаркин. Напомним, они должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года.
В социальных сетях обсуждают фотографию Великой Китайской стены
Его протяженность 23 км
Мать закрывала от пуль ребенка
Их представил Минстрой
На него завели уголовное дело
Они находились все это время у знакомых
На нее завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности"