Сразу несколько партий объявили о начале предвыборной кампании.

"Яблоко" выдвинуло на президентские выборы Григория Явлинского, ЛДПР - Владимира Жириновского, от КПРФ Геннадий Зюганов. Также накануне открыл свой предвыборный президентский штаб в Петербурге Алексей Навальный.

Выборы президента России будут скучными и предсказуемыми, сказал в интервью «Эху Москвы» политолог, зам. директора «Центра Политических технологий» Алексей Макаркин. Напомним, они должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года.