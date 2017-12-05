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05 декабря 2017
08:37:04

В России начали призывать в армию детей

Три ученика начальной школы в Приморье получили повестки в военкомат.  Из-за технической ошибки военное учреждение Уссурийска направило семилетним мальчикам вызовы для постановки на первоначальный учет.

Представитель местного военкомата объяснил произошедшее тем, что некорректные данные им предоставила больница.

Дедушка одного из школьников 2010 года рождения выложил в социальную сеть фото письменного вызова, которое сопроводил комментарием. «Внуку семь лет от роду, второй класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», — приводит его слова «Интерфакс».

Источник Интерфакс




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