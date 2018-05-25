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25 мая 2018
12:53:02

В России начали действовать усиленные меры безопасности

Они продлятся с 25 мая по 25 июля – в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу. Меры касаются регионов, где расположены объекты инфраструктуры турнира, и прилегающих к ним акваторий. Это, в том числе, Самарская область.

Запрещается продажа оружия, боеприпасов, спецсредств. Вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре. Минтранс частично приостановил судоходство в городах проведения мундиаля. Над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности, ограничены полеты.




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