Они продлятся с 25 мая по 25 июля – в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу. Меры касаются регионов, где расположены объекты инфраструктуры турнира, и прилегающих к ним акваторий. Это, в том числе, Самарская область.

Запрещается продажа оружия, боеприпасов, спецсредств. Вблизи фан-зон будет ограничена продажа алкоголя и прохладительных напитков в стеклянной таре. Минтранс частично приостановил судоходство в городах проведения мундиаля. Над территорией, где вводятся усиленные меры безопасности, ограничены полеты.