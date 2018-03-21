Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Самарской области за минувшую неделю число заболевших выросло на 26%. Превышение недельных эпидемических порогов наблюдается во всех возрастных группах. В ведомстве рост заболеваемости связали, в частности, с аномальной для весны холодной погодой.

Попова также отметила, что россияне, которые сделали прививки, практически не болеют. Глава Роспотребназдора добавила, что в этом сезоне новых штаммов гриппа не выявлено, все они были спрогнозированы. Попова предупредила, что еще в течение месяца уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом будут подниматься и опускаться, поэтому нужно заботиться о своем здоровье, соблюдая профилактические меры.