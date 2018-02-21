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21 февраля 2018
11:42:02

В России может появиться безотзывный вклад

Готовится соответствующий законопроект. Как рассказал председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, «Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке».

Выгода для клиента и банка обоюдная: высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать их с большей пользой.

Планируется, что для пополнения этого вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1–2%.

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