С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил либерал-демократ Василий Власов. Как рассказали в Минпромторге, в этот день товары российских производителей будут продаваться с большими скидками.

Ведомство поддерживает идею, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов, добавив, что это должно быть волеизъявлением производителей и ритейла. По словам Евтухова, компании и так достаточно часто предлагают различные акции и скидки.

«Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет», – добавил чиновник.