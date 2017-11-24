С такой инициативой на пленарном заседании Госдумы выступил либерал-демократ Василий Власов. Как рассказали в Минпромторге, в этот день товары российских производителей будут продаваться с большими скидками.
Ведомство поддерживает идею, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов, добавив, что это должно быть волеизъявлением производителей и ритейла. По словам Евтухова, компании и так достаточно часто предлагают различные акции и скидки.
«Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет», – добавил чиновник.
Источник Маяк
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