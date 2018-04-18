В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы инициативы подчеркивают, что забота о здоровье людей редко стоит в приоритете у рекламодателей.
В целом реклама лекарств на телевидении подталкивает людей к самолечению, предлагая им «простые» средства от серьезных проблем. А это, по мнению законодателей, создает риск для здоровья и жизни россиян.
Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч
Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака
На днях на Волге в районе 2 очереди набережной Самары произошел инцидент
Подготовка к ЧМ находится на ежедневном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Дарья Резник выехала в Казань
Тарифы уже установлены и опубликованы
До 1 мая в нем можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн