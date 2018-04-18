В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Авторы инициативы подчеркивают, что забота о здоровье людей редко стоит в приоритете у рекламодателей.

В целом реклама лекарств на телевидении подталкивает людей к самолечению, предлагая им «простые» средства от серьезных проблем. А это, по мнению законодателей, создает риск для здоровья и жизни россиян.