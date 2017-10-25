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25 октября 2017
08:24:53

В России могут вырасти штрафы для пешеходов

Депутаты Госдумы готовы внести законопроект, который ужесточит наказание за несоблюдение правил дорожного движения, если правительство не представит свое законодательное предложение по этому вопросу.

Об этом заявил ТАСС член думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров. Он отметил, что такие штрафы должны быть соразмерны наказанию для водителей за отказ уступить дорогу пешеходу.

Ранее Госдума приняла, а накануне Совет Федерации одобрил закон, по которому  максимальный размер штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5  до 2,5 тысяч рублей.

По действующему законодательству нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.




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