Росгвардия готовит соответствующий законопроект. Как сообщил руководитель Договорно-правового департамента Александр Школьников, лицензия на владение одним стволом будет стоить 500 рублей. Кроме того, что в рамках законопроекта предусмотрено предоставление льгот. «Если граждане пользуются госуслугами, то они претендуют на получение скидки при оплате», — добавил Школьников.

Росгвардия была образована указом президента России Владимира Путина в апреле 2016 года. В задачи нового ведомства вошли борьба с терроризмом и оргпреступностью, участие в патрулировании границы и территориальной обороне страны, обеспечение режима чрезвычайной ситуации, охрана мест совершения преступления и задержка предполагаемых преступников, а также контроль за оборотом оружия.