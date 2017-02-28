Росгвардия готовит соответствующий законопроект. Как сообщил руководитель Договорно-правового департамента Александр Школьников, лицензия на владение одним стволом будет стоить 500 рублей. Кроме того, что в рамках законопроекта предусмотрено предоставление льгот. «Если граждане пользуются госуслугами, то они претендуют на получение скидки при оплате», — добавил Школьников.
Росгвардия была образована указом президента России Владимира Путина в апреле 2016 года. В задачи нового ведомства вошли борьба с терроризмом и оргпреступностью, участие в патрулировании границы и территориальной обороне страны, обеспечение режима чрезвычайной ситуации, охрана мест совершения преступления и задержка предполагаемых преступников, а также контроль за оборотом оружия.
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