Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой». Об этом пишет газета «Коммерсантъ», провайдерам придется тратить большие суммы на приобретение нового оборудования.

Закон о хранении данных пользователей вступает в силу с 1 октября. Ранее эксперты предупреждали, что интернет-провайдеры понесут из-за него большие убытки, которые они компенсируют повышением тарифов.