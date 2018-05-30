Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой». Об этом пишет газета «Коммерсантъ», провайдерам придется тратить большие суммы на приобретение нового оборудования.
Закон о хранении данных пользователей вступает в силу с 1 октября. Ранее эксперты предупреждали, что интернет-провайдеры понесут из-за него большие убытки, которые они компенсируют повышением тарифов.
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