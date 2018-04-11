С таким предложением выступил Сибирский региональный центр МЧС, а поводом стало ЧП с отрывом льдины 9 апреля. Ее отнесло почти на 500 м от берега, на льдине в тот момент находились 54 рыбака.
Спасательная операция тогда завершилась успешно, но в МЧС настроены действовать решительно. Анализ показал, что призывы к безопасности и меры убеждения на население никак не действуют. Люди на свой страх и риск выходят на опасные участки, где рыбалка лучше.
Случаи отрыва льда с рыбаками происходят практически во всех российских регионах. Тольятти не исключение: 9 апреля прошлого года дрейфующая льдина отрезала от берега 4 рыбаков в Ставропольском районе. Это случилось между селами Хрящевка и Висла.
На ледовом поле площадью 4 квадратных километра оказались 4 человека. Аэроглиссер «Патруль» с тольяттинскими спасателями, успешно преодолев преграды из торосов и воды, смог добраться до потерпевших и эвакуировать их на берег.
Фото: pssso.ru
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