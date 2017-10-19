Экологический сбор на пластиковые пакеты могут ввести в России в 2018-2020 годах. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Он пояснил, что во всех сетевых магазинах при покупке товаров выдают полиэтиленовый пакет и редко предоставляют на выбор бумажный аналог. Иванов также сообщил, что Сегежский комбинат уже наладил выпуск бумаги, из которой можно делать крепкие пакеты.
Он также выразил надежду, что если у людей будет выбор приобрести за одну и ту же цену бумажный или полиэтиленовый пакет, они предпочтут более экологичный вариант.
Источник Маяк
Использовались так называемые «закладки»...
Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения...
От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян...
Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять...
Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания...
Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно...
Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли 10...