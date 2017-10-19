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19 октября 2017
08:25:22

В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты

Экологический сбор на пластиковые пакеты могут ввести в России в 2018-2020 годах. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Он пояснил,  что  во всех  сетевых  магазинах при  покупке  товаров выдают полиэтиленовый  пакет и  редко  предоставляют на  выбор  бумажный аналог. Иванов также  сообщил, что Сегежский комбинат уже наладил выпуск бумаги, из которой можно делать крепкие пакеты. 

Он также выразил надежду, что если у людей будет выбор приобрести за одну и ту же  цену бумажный  или полиэтиленовый пакет,  они предпочтут  более экологичный вариант.

 

Источник Маяк




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