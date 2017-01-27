Такая инициатива прозвучала во время выступления главы Русской Православной Церкви в Госдуме в рамках Рождественских парламентских чтений. Патриарх Кирилл призвал ограничить деятельность микрофинансовых организаций, которые назвал «мироедами», а вместо них создать систему, позволяющую бедным встать на ноги.

В пример он привел «банк для бедных», созданный, как он слышал, в Индии, который дает взаймы небольшие суммы, не облагая их непомерными процентами.

В современных российских условиях такую идею реализовать не получится, - заверил в интервью НСН экономист Денис Ракша.



«Очень сомневаюсь, что такую схему можно внедрить на нынешней российской почве. Уникальность этого банка была в том, что там практически не было невозвратов. Это происходило, потому что деньги выдавали крестьянам из общины, которая брала на себя ответственность за возврат средств. Это была неофициальная круговая порука, и крестьянам было стыдно не вернуть заем. У нас все эти механизмы давно разрушены, поскольку нет общины, и никому ни за что не стыдно. А нынешний механизм микрофинансирования в России заточен на получение сверхприбыли».