Законопроект Минпромторга размещён на портале проектов нормативных правовых актов. При этом свободная реализация будет возможна только после получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Мера должна простимулировать развитие конкуренции в отрасли и привести к снижению цен на отдельные категории лекарств, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В нём также отмечается, что свободная продажа таких препаратов позволит повысить уровень их доступности и «создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки».
Магазины будут обязаны закупать лекарства у тех же поставщиков, что и аптечные организации, чтобы предотвратить рост фальсификатов.
Источник Говорит Москва
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