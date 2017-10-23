Власти обсуждают эту возможность, чтобы избежать повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Два федеральных чиновника в интервью изданию пояснили, что вопрос о повышении пенсионного возраста отошёл на второй план, поскольку было решено, что резкое повышение не поддержит общество, а постепенное – не даст мгновенного эффекта для бюджета.

Сейчас рассматриваются другие идеи. Среди задач – увеличить доходы Пенсионного фонда России. Между тем, в министерстве труда газете сообщили, что никакие изменения в пенсионной системе сейчас не обсуждаются.