Власти обсуждают эту возможность, чтобы избежать повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Два федеральных чиновника в интервью изданию пояснили, что вопрос о повышении пенсионного возраста отошёл на второй план, поскольку было решено, что резкое повышение не поддержит общество, а постепенное – не даст мгновенного эффекта для бюджета.
Сейчас рассматриваются другие идеи. Среди задач – увеличить доходы Пенсионного фонда России. Между тем, в министерстве труда газете сообщили, что никакие изменения в пенсионной системе сейчас не обсуждаются.
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