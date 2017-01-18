Как рассказал замглавы Минобразования Вениамин Каганов, инициативу обсуждали на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
По словам Каганова, несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома. «Справедливее было наоборот - помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», - считает замминистра.
По поручению вице-премьера Ольги Голодец Минтруд проработает этот вопрос и до середины апреля представит свою точку зрения в правительство.
Источник Маяк
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