Как рассказал замглавы Минобразования Вениамин Каганов, инициативу обсуждали на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Каганова, несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома. «Справедливее было наоборот - помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить», - считает замминистра.

По поручению вице-премьера Ольги Голодец Минтруд проработает этот вопрос и до середины апреля представит свою точку зрения в правительство.