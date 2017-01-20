Поправки будут окончательно сформулированы на ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте. Их смысл — не допустить фальсификацию молока на стадии питания животного. Эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями.
Сейчас переработчики могут безнаказанно «нагонять» показатель белка с помощью добавления в рацион коров высоких доз азотосодержащих добавок. Производители таким образом получают существенно большую прибыль, а потребители — проблемы с пищеварением.
Азот (в любой концентрации) из корма попадает в молоко и образует в нем белок неорганического происхождения, который не усваивается человеческим организмом. По мнению заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елены Юровой, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента. Если концентрация выше — молоко уже можно считать фальсификатом.
Источник Известия
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