Согласно новым правилам изображения, предупреждающие о вреде курения, будут наноситься сверху на обе стороны упаковки и занимать не менее 50% от площади пачки.
Также на упаковки запрещено наносить изображения, вызывающие ассоциации с продуктами питания, например, с ягодами или фруктами, а внутри пачек не должны находиться рекламные вкладыши.
Кроме того, на пачках нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «лёгкие», «мягкие» и другие, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде табачных изделий.
Источник RT
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