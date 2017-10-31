Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас схемы очень разные.
Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы правила были едиными. Новые правила подготовили в МВД. По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.
Источник Эхо Москвы
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