Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас схемы очень разные.

Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы правила были едиными. Новые правила подготовили в МВД. По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.