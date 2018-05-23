Такую меру обсуждают в правительстве. Как пишет газета «Ведомости», акцизы могут снизить с 1 июля. Стоимость литра бензина должна упасть более чем на два рубля, дизельного топлива – на рубль 70 копеек.

При этом, по словам экспертов, из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей. Согласно данным Росстата, в последние месяцы в России наблюдается ускоренный рост цен на бензин, превышающий уровень инфляции.