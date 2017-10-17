Первый канал объявляет конкурс комментаторов. Одного из участников этого конкурса можно будет услышать совсем скоро – в качестве эксперимента ему предоставят эфир матча сборной России против Аргентины или Испании. Отмечается, что испытать себя может любой желающий, а победитель определится народным голосованием.

Для участия нужно заполнить анкету, прокомментировать предложенное каналом видео с фрагментами игр сборной России и выложить его на сайте Первого. Присланные работы оценит жюри во главе с Виктором Гусевым. Прием заявок и первый этап голосования закроются в ночь с 29 на 30 октября.