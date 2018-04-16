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16 апреля 2018
07:40:16

В России хотят запретить производство и продажу сыроподобной продукции

Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции»,  сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что речь идёт о сырах, которые изготовлены не из молока, то есть содержат от 50 до 100% растительных жиров, хотя в магазинах продаются как сыры.

В настоящий момент поправки проходят этап межведомственного согласования. Издание добавляет, что понятия «сыроподобная продукция» пока нет ни в техрегламенте, ни в федеральных законах.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявлял, что его ведомство выступает за полный запрет использования сухого молока при производстве сыра, а также растительных жиров при производстве молочной продукции.




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