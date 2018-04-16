Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что речь идёт о сырах, которые изготовлены не из молока, то есть содержат от 50 до 100% растительных жиров, хотя в магазинах продаются как сыры.

В настоящий момент поправки проходят этап межведомственного согласования. Издание добавляет, что понятия «сыроподобная продукция» пока нет ни в техрегламенте, ни в федеральных законах.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявлял, что его ведомство выступает за полный запрет использования сухого молока при производстве сыра, а также растительных жиров при производстве молочной продукции.