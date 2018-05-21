слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
21 мая 2018
09:18:04

В России хотят ввести противопожарное страхование граждан

Профильные комитеты Совета Федерации получили рекомендации разработать законодательный механизм, который будет предусматривать размер и порядок страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедших из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Сенаторы надеются, что введение такого страхования заставит субъекты экономической деятельности соблюдать противопожарные меры. Кроме того, члены верхней палаты российского парламента выступают за ужесточение уголовной ответственности за нарушения в сфере пожарной безопасности.




Последние новости Тольятти

21 мая
12:55
Пожарные просят организовать сезонный пожарный пост на полуострове Копылово

Это предложение высказал начальник 31 ОФПС Максим Кульбачный.

21 мая
12:44
«Коллекторы» Самарской области не могут отвыкнуть от «старой жизни»

Они нарушают новые правила, и люди жалуются приставам

21 мая
12:41
УФССП губернии: платите сразу, или будет хуже

Судебные приставы Самарской области продолжают ограничивать должников в специальном праве.

21 мая
12:30
Сегодня в Самарской области возможны заморозки

Об этом предупреждает Приволжский Гидрометцентр

21 мая
12:21
На этой неделе в Тольятти прозвенит последний звонок

Прощальное мероприятие для одиннадцатиклассников пройдет в городских школах 23 мая

21 мая
10:14
Почти половина россиян уверена, что Россия – великая держава

Ещё 35 процентов считают, что она станет такой в ближайшее время

21 мая
9:33
В России нашли мышьяк в креветках, продающихся на развес

Об этом сообщает Росконтроль


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+