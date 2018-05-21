Профильные комитеты Совета Федерации получили рекомендации разработать законодательный механизм, который будет предусматривать размер и порядок страховых выплат в случае причинения вреда здоровью или гибели людей, произошедших из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Сенаторы надеются, что введение такого страхования заставит субъекты экономической деятельности соблюдать противопожарные меры. Кроме того, члены верхней палаты российского парламента выступают за ужесточение уголовной ответственности за нарушения в сфере пожарной безопасности.