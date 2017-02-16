Это ювелирный паспорт. Украшения будут маркировать QR-кодами, при сканировании которых покупатель сможет проверить подлинность изделия и получить подробную информацию, из каких металлов и драгоценных камней оно произведено. Подобный метод уже активно применяется в маркировке меховых изделий.

Это нововведение сейчас обсуждает Евразийская экономическая комиссия. Депутаты готовы вынести вопрос на законодательный уровень после согласования деталей. В Гильдии ювелиров России поддержали инициативу, но эксперты полагают, что эта мера не гарантирует защиты от подделок.

Согласно данным Национальной ассоциации ювелирной торговли, сейчас около 50% всех украшений из драгоценных материалов на российском рынке - подделки. Эксперты считают, что индивидуальные коды на товарах могут решить эту проблему.