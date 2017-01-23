слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 января 2017
08:57:19

В России хотят ввести налог на сбор грибов и ягод

С этим предложением выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщает "Московский комсомолец". В издании уточняют, что идею поддержали и другие чиновники.

Стали известны даже расценки. Так, ориентировочная стоимость разрешения для частных лиц на сбор: грибов – 6000 рублей, ягод – 4500 рублей.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах.

 




Последние новости Тольятти

23 января
9:06
Снег, метель и температурные скачки - погода в Тольятти

Погода предстоящей недели снова будет неустойчивой...

23 января
8:10
В Тольятти на карантин закрылись 6 классов

На внеплановые каникулы ушли только те классы, в которых минимум 20% заболевших учеников...

23 января
8:08
Тольяттинские власти обещают новые троллейбусы

В мэрии заявили о том, что в этом году в Тольятти могут появиться 40 новых машин и продленный маршрут №18, который свяжет между собой все районы...

23 января
7:56
Россиян хотят ограничить в "наличке"

Министерство труда и соцзащиты готово поддержать инициативу по ограничению наличных расчетов...

23 января
7:52
Певица Пелагея стала мамой

Дочь назвали Таисией...

22 января
16:27
Всех иностранцев, въезжающих в Россию, заставят испачкать руки

Это новая инициатива МВД

22 января
16:23
Россияне стали меньше пить в Новогоднюю ночь всякую гадость

Алкогольных отравлений стало значительно меньше

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+