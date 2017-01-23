С этим предложением выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщает "Московский комсомолец". В издании уточняют, что идею поддержали и другие чиновники.
Стали известны даже расценки. Так, ориентировочная стоимость разрешения для частных лиц на сбор: грибов – 6000 рублей, ягод – 4500 рублей.
Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах.
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На внеплановые каникулы ушли только те классы, в которых минимум 20% заболевших учеников...
В мэрии заявили о том, что в этом году в Тольятти могут появиться 40 новых машин и продленный маршрут №18, который свяжет между собой все районы...
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