С этим предложением выступил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, сообщает "Московский комсомолец". В издании уточняют, что идею поддержали и другие чиновники.

Стали известны даже расценки. Так, ориентировочная стоимость разрешения для частных лиц на сбор: грибов – 6000 рублей, ягод – 4500 рублей.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила о необходимости ввести лицензируемый порядок сбора ягод и грибов в промышленных масштабах.



