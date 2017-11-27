На них распространятся требования, которым с 1 января должны подчиняться мессенджеры. Совет безопасности поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ до 1 июня разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации в интернете, то есть всех ресурсов, которые дают возможность обмениваться сообщениями.
Как именно будет организован процесс, пока непонятно. Власти не раз утверждали, что в игровых чатах общаются террористы. Эксперты считают меру избыточной. Пресс-службы президента и премьера отказались от комментариев. Представители Минкомсвязи и ФСБ на запросы РБК не ответили.
Источник Эхо Москвы
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