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22 февраля 2017
12:19:27

В России хотят возродить советскую систему кооперативного строительства

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская разрабатывает законопроект, который предусматривают введение новой категории собственников жилья - держателей пая в кооперативном доме, - пишут "Известия". Согласно новой системе, после того, как дом построят и жильцы внесут все выплаты, участники кооператива получат в собственность не квартиру, а долю в кооперативном доме.

По словам Хованской, в советское время, если человек уходил из кооператива, например переезжал в другой город, ему отдавали пай, на который ничего нельзя было купить. Однако этот недостаток исправлен - сейчас, получив свой пай при выходе из кооператива, человек сможет приобрести пай в другом доме.




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